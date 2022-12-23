哈薩克近日發生一起驚悚的工安事故，一名鋼鐵廠的維修技師正在進行輸送設備檢修時，疑似被一旁的熔爐火焰燙到倒地打滾，下秒不慎摔進高溫熔爐中，瞬間烈焰噴發將人吞沒，當地警方目前正在調查事故細節。

根據哈薩克國際通訊社（Kazinform）報導，事件發生在20日上午，哈薩克北部巴甫洛達爾州城鎮阿克蘇（Aqsu）當地一間鋼鐵廠，一名維修技師疑似先被一旁的高溫烈焰灼傷後跌倒在地，接著竟滾入熔爐中，猛烈的火勢瞬間將人吞沒，還迸發駭人火光，嚇得一旁打算上前相救的同事連連後退。

儘管該名技師之後被同事救出並緊急送往阿克蘇市中心醫院加護病房，但仍因為傷重不治身亡。廠方除了向家屬表達哀悼之意，並承諾會提供一切必要的協助。目前警方正在調查事故細節，釐清意外發生始末，以及廠方是否有疏失。

事實上，工人命喪高溫熔爐的工安事故時有所聞，美國伊利諾州一間鑄鐵廠今年6月傳出有一名上班不到10天的菜鳥員工，因為滑倒不慎跌進超過攝氏1000°C的熔鐵爐中，導致整個人遭到瞬間焚化。美國勞工部職業安全與健康管理局（OSHA）調查指出，「如果安全措施有做好，工人就可以免於一死」，因此重罰廠方14.5萬美元（約460萬新台幣）。