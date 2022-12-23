老虎不僅是「百獸之王」，還是游泳健將。印度幾名工人近日發現，布拉馬普特拉河出現一隻成年孟加拉虎，在河中央載浮載沉，之後游到附近一座小島，推測這隻老虎從120公里外的棲息地落水，游了10個小時才上岸。

A full grown Royal Bengal tiger is found swimming in middle of Brahmaputra River in Guwahati. Tiger is now taking shelter in a rock gap in Umananda Temple in middle of the river. To my surprise, if he came swimming from Kaziranga in Assam, then he has crossed 160 km! 🐯 🐅 pic.twitter.com/OhwIkq5T9H — Inpatient Unit Khanapara (@Inpatient_Unit) December 20, 2022

根據《印度時報》報導，幾名工人近日在阿薩姆邦布拉馬普特拉河（Brahmaputra）中央，發現一隻漂在河裡的孟加拉虎，趕緊通報警方與林業部，之後老虎游到古瓦哈提附近的孔雀島（Peacock Island），上岸後躲進洞穴裡不肯出來。

專家推測，這隻孟加拉虎來自奧朗國家公園（Orang National Park），距離孔雀島約120公里，牠可能是早上在河邊喝水時，不小心失足掉進水裡，之後被流水捲走，但牠並未感到驚慌，而是順著水流往下游，在河裡待了近10小時，打算找到合適的地方再上岸。

救援人員抵達孔雀島後，將洞穴包圍起來，還準備麻醉槍，提到「老虎離河岸很近，情緒又不好安撫，所以我們操作要非常小心，既要完全麻醉老虎，防止牠反撲傷人，還得當心老虎麻醉後跌入河中溺斃」，順利捕獲老虎後，牠被送往動物園做檢查，若身體無大礙，就會進行野放。