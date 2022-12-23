印度近日一場婚禮在社群平台引發關注，一名賓客在與新人合照的環節施放禮炮，沒想到新郎當場「火球罩頭」，癱倒在椅子上昏迷不醒，始作俑者絲毫沒發現出事了，還和一旁賓客有說有笑，離譜畫面不斷在網路上瘋傳。

社群平台推特和知名論壇reddit近日瘋傳一段影片，畫面中可見，印度一對新人當時坐在前排正中間，其他賓客則分別站在新人兩側和後方準備合照，不過站在後排中央的賓客此時卻拿出禮炮，在新郎頭上施放，突然爆出的火焰立刻覆蓋新郎的頭部，散發陣陣濃煙，直到火焰及煙霧散去後，新郎已經失去意識，癱倒在椅子上。

離譜的是，施放禮炮的賓客此時還沒發現新郎已經失去意識，開心地和其餘賓客有說有笑，雖然其中有另一名賓客看見新郎癱倒在椅子上，但似乎還沒反應過來發生什麼事情，直到有人衝上前關心新郎傷勢，眾人才驚覺出事了。

影片曝光後網友全嚇傻了，由於影片沒有提到後續狀況，不少人關心新郎是否就這樣被炸死了，對此，原PO表示新郎沒死，不過因為燒傷被送往醫院接受治療，一場意外讓婚禮瞬間變調。