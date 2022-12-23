有些男性事業有成後，喜歡到處外拈花惹草，但小心惹禍上身。日本一名59歲老闆事業成功，但談感情卻從未認真過，床伴一個換一個，直到遇到一名小他24歲的女性，讓他決定定下來，和對方走入婚姻，沒想到竟落入妻子的報仇陷阱。

根據日媒「マネー現代」報導，居住在北關東地區的59歲藤原健太郎（化名），是一間人力派遣公司的老闆，雖然他事業成功，但對感情卻不專一，年輕時甚至將女性視為玩物，幾乎每天換床伴，直到在工作上遇到35歲的久保田惠理子（化名），他才決定收心談戀愛。

惠理子是健太郎的合作伙伴之一，起初兩人只有業務往來，之後接觸越來越頻繁，甚至發展出感情，而且惠理子很聰明，工作上經常給健太郎意見，健太郎因此動了真感情，不再與其它女性聯繫，甚至產生結婚的念頭，兩人交往1年就步入婚姻。

詭異的是，惠理子竟不願辦婚禮和拍婚紗，健太郎雖然覺得奇怪，但依舊尊重妻子的決定，而且婚後惠理子經常到他房間，翻動他工作上的資料，但健太郎並沒有多想，直到登記過了半年後，惠理子才攤牌坦言，她會嫁給健太郎是為了報復。

健太郎年輕時花天酒地，曾和一名女性發生關係，害對方懷孕墮胎，而受害者正是惠理子的妹妹，為了報仇特意靠近健太郎，並收集他挪用公司公款等證據，要求支付墮胎及慰問金，合計約1000萬日圓（約新台幣231萬元），健太郎擔心自己醜聞曝光而妥協。

惠理子收到款項後就搬走，不久後提出離婚，兩人婚姻僅維持8個月，如今健太郎依舊孤單一人，但他從此不敢談戀愛，遇到其他女性時，都會懷疑對方是否和惠理子一樣，提到「我騙過無數女性，不知道哪個女人與受害者有關」。