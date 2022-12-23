古代皇帝身邊都會安排侍衛，就如同現代的私人保鑣，他們各個武功高強，不過在你爭我奪的皇宮內，皇帝為何不怕侍衛被收買？古代侍衛的官位高，退休後還能獲官職，待遇非常好，就像如今的鐵飯碗，而且選人制度嚴謹，基本上侍衛被收買刺殺皇帝的可能性不高。

根據《澎湃新聞》報導，歷代皇帝為了自身安全，都會在身邊安置貼身侍衛，但也可能遇到侍衛造反的狀況，例如慶曆八年（1048），宋仁宗趙禎的侍衛顏秀等四人突發動叛亂，持刀殺進皇帝的寢殿，宋仁宗的曹皇后得知後，臨危不亂的指揮太監宮女，勇敢抵抗才等來援兵，但這場侍衛刺殺皇帝的起因，至今仍是謎。

為了保證貼身侍衛能絕對忠心，皇帝都會給予優渥待遇，以北宋為例，宋朝皇帝的侍衛「皇宮宿衛禁軍」，普通衛士每月薪水就有7百錢，而且包吃包穿，逢年過節還有獎金。明朝皇帝侍衛「錦衣衛將軍」，待遇也極高，明初錦衣衛將軍薪水「月支米一石五斗」，而且包吃、升職加薪快，明朝中後期，錦衣衛將軍只要工作滿4年半，就能直升百戶，等同正六品的官位。

清代的大內侍衛待遇更好，一等侍衛享有正三品待遇；二等侍衛則有正四品待遇；三等侍衛享受正五品待遇，即使只是三等侍衛，每年基本俸祿也有80兩，另外還有「飯銀」、「馬錢」等補貼。乾隆年間，御前侍衛除了俸祿外，每年還可獲得一萬兩飯銀，就算是普通侍衛，每月也能獲得五錢飯銀，而且皇帝出巡時，侍衛都能獲得額外賞賜。

除了優渥待遇外，侍衛制度、選拔與管理也很重要，以北宋時期為例，侍衛的淘汰率高，會不定期抽查，刷掉不合格的侍衛，制度上杜絕將領專權的情況。而明代的錦衣衛將軍選拔更嚴格，選人時須經兵部申請，主考官由勳貴或皇親國戚擔任。清代的御前侍衛，以八旗的上三旗為主，多為大清皇帝家親戚，擔任御前侍衛不只保鑣，還是預備官員，經過幾年培養後，就會被外放為官，基本上不會有人放棄大好前途去刺殺皇帝。