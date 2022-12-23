北京故宮建於明朝，做為明清兩代帝王的皇宮，至今已經有600多年歷史，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，占地面積72萬平方公尺，相傳擁有9千多間房，不過外界不免好奇，為何偌大的皇宮屋頂，卻幾乎沒有鳥糞也不長草？事實上背後暗藏玄機。

根據《搜狐網》報導，故宮屋頂600多年來幾乎沒有鳥屎也不長雜草有2大原因，首先是「定期清理」，皇宮有專門的洗掃太監，定期修繕房屋及清理垃圾。其次是跟故宮的「結構工藝設計」有關，眾所周知，「朱牆金瓦，朱門金釘」是故宮修建的最大特點，民間甚至謠傳故宮的屋頂是金子做的，因為每到正午，故宮屋瓦就像金子一樣閃閃發亮。

事實上，故宮屋頂並非金子做的，而是採用特殊的琉璃瓦製成，其燒製工序非常複雜，包括選料、設計、成型、素燒等需要歷經36道工序，完成後的瓦片十分光滑，加上皇宮內的每棟建築頂部都帶有一定的傾斜度，以及每塊瓦片的寬度都大於所有鳥類的趾間距，如此一來，鳥類在上面不僅站不住，更別說琉璃瓦非常光滑，鳥類沒有落腳點，往往一站上就滑下來，久而久之就會飛往其他地方休憩。

同理，若有種子掉落在故宮的屋頂上，也會因為瓦片光滑滾落，或是被一場大雨給沖刷下來，加上皇宮有專門負責打掃修繕的太監，自然不會出現長滿雜草的景象。