大自然每天都上演著弱肉強食的戲碼，常見大型空中猛禽補捉小鳥、野兔等體型較小的生物，沒想到就連植物也可能讓猛禽絕望等死。網路上近日瘋傳一段影片，有一隻鵰鴞的翅膀被帶刺的「蒼耳」給黏上，導致牠困在田邊，飛也飛不動，所幸被農民發現後交由志工細心照護，幸運撿回一命。

綜合陸媒報導，大陸河北省石家庄一名野生動物保護志工近日獲報，有農民在田裡發現一隻全身沾滿帶刺蒼耳的鵰鴞，導致翅膀上的毛全被黏住，因為無法飛行而困在田裡動彈不得。

所幸志工們花了2天時間，從牠身上摘除了500多顆的蒼耳，確定牠身體狀況並無大礙後進行投食，好在鵰鴞的食欲旺盛，體力恢復得相當快速，3天後就順利放飛回到大自然。

影片曝光後隨即掀起網友共鳴，紛紛留言直呼「蒼耳的附著力真的不容小覷」、「這是在蒼耳堆裡打滾了嗎」、「我家的狗黏了蒼耳，根本摘不下來，最後連毛一起剪了」、「有種一分錢難倒英雄好漢的感覺」。