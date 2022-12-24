大陸一名民眾近日在水井內發現一隻受困的薩摩耶犬，趕緊報警求助，警消人員到場後，順利將牠救出，但仔細一看驚覺不對勁，牠竟是一隻白狐狸，由於牠的毛太蓬鬆，乍看之下被人誤以為是狗，白狐獲救離開前，還不斷回頭看消防人員，似乎在表達牠的感謝。

綜合陸媒報導，天津薊州一名民眾外出時，聽到附近一口井傳出怪聲，靠近看才發現，井裡有一隻受困的薩摩耶犬，趕緊報警求助，5名消防人員到場後，用捕蛇夾把狗夾了出來，但他們越看越不對勁，發現這一隻狗其實是白狐狸。

從曝光的影片可見，白狐的身體比平常狐狸還大，乍看之下就像毛茸茸的薩摩耶犬，消防人員在救援過程中，還打趣地說「這傢伙真的太胖了」。白狐獲救離開前，還不斷回頭看消防人員，似乎在向他們致謝，讓消防員看了非常感動。

不少網友表示，「這麼肥，我還以為是隻薩摩耶」、「白狐：我這樣胖嗎？我是為了保暖」、「人家白狐可是祥瑞仙獸，吃太多了就被打入凡間，變傻傻的薩摩耶」，也有人推測，「可能是人工繁殖的北極狐，主要是為了採集皮毛所用，存在基因缺陷問題，壽命普遍都很短，在野外難以生存。」

白狐就是北極狐，面部狹小，吻部尖、耳短又圓，縮小暴露在外的體表面積，適合生活在寒冷環境，減少熱量流失，冬天時毛會變得又蓬又多，有助於禦寒，不過牠們的毛皮在市場屬於高檔貨，因此成為人類競相獵捕的目標。