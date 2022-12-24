近日泰國疑似發生「藍可兒」翻版事件，2名維修工前往曼谷一棟老舊的辦公大樓修繕屋頂，沒想到意外在水塔內發現一具全身腐爛且滿是蛆蟲的長髮女屍，推測死亡時間超過1個月，嚇得業者崩潰直呼「這裡已經3年沒出租！」

根據《泰國世界日報》報導，2名維修工人本月17日前往曼谷一棟老舊的商辦大樓進行屋頂的修繕作業，但是一踏入頂樓後就聞到令人頻頻作嘔的惡臭味，原以為是動物死在頂樓，工人們便四處探查尋找惡臭來源，沒想到卻在水塔中發現一具長髮女屍，且全身腐爛，身上佈滿蛆蟲和屍水，嚇得工人們臉色發白，直說從事這行業這麼多年，第一次碰到這麼駭人的事，更心有餘悸表示，未來不會再接類似的工作。

警方獲報後立即封鎖現場，並傳喚商辦大樓的65歲女業主，對方表示在3年前買下這棟大樓，至今尚未對外招租，對於水塔竟藏有女屍感到十分驚恐，不解女子為何會陳屍在水塔內。

由於整起命案猶如「藍可兒」翻版事件，至於女子的詳細死因、身分以及是否為遭人殺害棄屍，仍有待警方進一步調查。