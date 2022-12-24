泰國泰孟縣一名男子近日前往河邊釣魚，沒想到卻看見現場有多尊詭異的落難神像，以及一具駭人的「乾癟嬰屍」，嚇得雞皮疙瘩掉滿地，立刻緊急報警求助，沒想到法醫鑑定結果出爐卻讓眾人全傻了。

綜合泰媒報導，57歲的男子22日下午2點多前往一處河邊釣魚，沒想到卻在河堤附近的攔水閘發現一具全身乾癟的駭人嬰屍，於是緊急報警，警方獲報後初步判定嬰兒已經死亡一個多月，隨後便將遺體包裹後送至法醫處進一步鑑定。

不過最讓眾人錯愕的是，當晚8點法醫的鑑定結果卻顯示這具「嬰屍」並非真的屍體，而是假人模型，只因為太過逼真才會讓目擊者和警方在第一時間錯認。加上現場同時散落著不少落難神像，有些甚至已經斷手斷腳，整體猶如「詛咒之境」，讓這起「嬰屍」事件增添駭人的詭譎氣氛。

至於為何「嬰屍」會被棄置在河邊，且這具假人究竟有何用途，以及是由什麼所製成的，一時之間難以追查，因此警方最終決定將其進行銷毀。