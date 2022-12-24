相傳清朝雍正皇帝身邊有一個神祕組織，擅長使用武器「血滴子」，只要輕輕擰動血滴子，就可取下20步內的對手人頭，不過血滴子只出現於小說，正史並未有相關記載，不過雍正身邊確實有一群大內高手，幫忙他剷除異己，鞏固皇權。

大陸導遊房博在微博提到，相傳雍正皇帝身邊有一個秘密組織，專門使用武器「血滴子」，主要替他刺探情報、消滅異己，組織名稱因使用這種武器而得名，血滴子在清末民初評書經常出現，例如《雍正劍俠圖》、《胤禛外傳》及《清宮十三朝》等。

根據《茅山奇談錄》記載，血滴子由清代茅山道人泉清發明， 形狀是像一頂鳥籠的帽子，外層材質為皮革，連接著一條鐵鍊，裡面安裝數把刀，使用時拉住鐵鍊，將血滴子往外甩套在敵人的頭上，擰動鐵鍊，血滴子內的刀子就會彈出來，再將血滴子拉回來，就能直接把頭取下，就算對手在20步外也不是問題，而且血滴子並不容易使用，特務除了要從小訓練，還必須天賦異稟。

不過房博表示，血滴子的記載只出現於野史，正史並未提到，不過雍正確實有類似的秘密組織，也就是「粘桿處」，正式名稱為尚虞備用處，雍正還是皇子時，雍親王府內有許多大樹，樹上的蟬一到夏天就會叫不停，雍正便設置粘桿處，主要負責將蟬抓下來，但粘桿處其實也是雍正秘密組織的代號，用於刺探情報、剷除異己。

不僅如此，雍正將粘桿處作為組織名稱，也是將政敵比喻成蟬，顯示對他來說，消滅異己輕而易舉，有威嚇的效果，而粘桿處雖隸屬內務府，但總部卻在雍親王府，另一個分部則是在紫禁城御花園的堆秀山，幫忙處理雍正皇帝的秘密任務，為了鞏固政權，雍正還設立密折制度，官員可不經上級，直接將消息傳遞給皇帝，達到官員互相監督的作用。