慈禧太后一生雖然從未登基稱帝，卻始終都在垂簾聽政，可說是近代史上最有權勢的女人，不過坊間也流傳許多她的奇聞軼事，除了生活豪奢之外，慈禧掌權期間最慘的莫過於八國聯軍進犯，嚇得她倉皇出逃至西安，待戰事告終她才回到紫禁城，沒想到卻發現床頭多了一串外文，讓看得懂的官員們嚇得不敢翻譯，就怕因此觸怒太后。

根據《搜狐網》報導，光緒26年（西元1900年）八國聯軍以搜捕義和團為名義，攻陷北京城，不僅砸開宮門，搶走大批古玩字畫和精美飾品，一名義大利軍官甚至找到了慈禧的居所，在慈禧的鳳床上睡了一覺，隔天起床後還以尖刀在床上留下了一串義大利文「Voglio violentare limperatrice Vedova Cixi」。

最終清廷簽訂了退兵協定以及鉅額賠款，慈禧確定八國聯軍撤兵後又領著光緒和一眾大臣回京，當她得知自己的鳳床被八國聯軍睡過後當場火冒三丈，卻也不禁好奇床上所刻的那串文字到底是什麼意思。然而清朝學者看見這一行字後紛紛臉色大變，因為義大利文寫的是「我要強暴慈禧太后」，但卻沒人敢照實翻譯。

後來英國使節巴恪思才委婉表示「太后，這句義大利文的意思是，『呈太后尊前，請恕我占了您的鳳床。只可惜不能與您共寢』。」慈禧聽完巴恪思的翻譯後，出乎意料地沒有發怒，而是選擇默默吞下這口惡氣，命人將床燒毀，畢竟面對八國聯軍進犯，自己確實是個逃兵，而這便是她當時臨陣脫逃所必須承受的苦果。