老鼠怕貓咪是天性，不過近日網路上瘋傳的一段影片卻不同於眾人的認知，只見一隻進擊的老鼠為了讓自己的體型變得更大，頻頻以雙腳站立之姿迎戰貓咪，就算一路被貓壓著打，牠也絲毫不怯戰，反而朝貓咪步步進逼，把對手嚇得一愣一愣的。不過卻有專業網友指出，這隻老鼠可能生病了，反而急喊「貓咪快逃啊！」

綜合外媒報導，事件發生在以色列特拉維夫區的沿海城市拉馬特沙龍（Ramat Hasharon），有民眾目擊了讓人難以理解的打鬥畫面，影片中可見，一隻黑白相間的賓士貓對上一隻野生老鼠，雖然貓咪的體型占了極大的優勢，但眼前的老鼠為了嚇唬牠，頻頻以雙腳站立之姿迎戰貓咪。

讓眾人錯愕的是，對峙過程中，老鼠就算被貓咪一路壓著打也絲毫不畏懼，反而勇敢的步步進逼，把勝券在握的貓咪嚇得一愣一愣的，最後甚至直接轉身逃離現場。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人聯想到卡通「湯姆貓與傑利鼠」，紛紛打趣笑說「服用類固醇並讓湯姆顫抖的那一集」、「真實版的湯姆和傑利」。不過也有內行網友指出，這隻老鼠可能被弓蟲（Toxoplasma gondii）寄生，導致老鼠出現怪異行為，才會發生向貓咪挑戰的罕見畫面，並呼籲飼主最好別讓貓咪靠近這樣的老鼠。

事實上，先前就有研究團隊證實，被弓蟲寄生的老鼠不會對貓尿感到害怕或不敢動作，反而會有探索的行為發生，然而一旦這些老鼠被貓咪吃掉，對弓蟲來說卻是一個大好的機會，因為這樣一來，弓蟲就能在貓咪體內進行兩性交配，繁衍下一代。值得注意的是，弓蟲也可以傳染人類，雖然對於健康的成人幾乎不會造成嚴重影響，但是對於胎兒卻會造成不良後果，因此懷孕的婦女應特別注意。