萬物皆有靈！大陸内蒙古連日大雪，天氣非常寒冷，一名飼主的綿羊敵不過寒冷而過世，從小與羊一起長大的牧羊犬發現後，趕緊靠過去想喚醒對方，看綿羊沒有任何反應，牠還靠在羊的身上磨蹭，似乎想給予對方溫暖，讓人看了非常不捨。

綜合陸媒報導，內蒙古呼倫貝爾一名從事牧羊業的飼主，經常帶著牧羊犬工作，所以家中羊群與牠關係非常好，豈料最近下雪數天，導致其中一隻羊被凍死，牧羊犬看到玩伴倒在地上，一動也不動，牠趕緊跑過去磨蹭，似乎想喚醒對方。

飼主將過程拍攝下來，表示牧羊犬似乎想用自己的體溫，溫暖綿羊的身體，讓他看了非常難過。影片曝光後，累積234萬觀看次數，不少網友表示「狗是最忠誠的伙伴，其中邊牧羊犬又是最聰明的，牠們肯定也有感情」、「好有靈性的狗」。

另外也有人提到，以為羊都很耐寒，不會被凍死，不少網友則解釋，呼倫貝爾氣溫零下40度，動物就算全身是毛也撐不住，「雪冰封大地，也沒東西吃，羊容易凍死，牠們又不是馴鹿」、「以現在條件來說，好的羊圈還有足夠的冬草，羊凍死率不至於太高，不過小時候待在西烏旗，雪大到能將蒙古包埋起來，很多羊被凍死、餓死」。