大陸上海一名男童2歲前一直被當女生養，直到年紀漸長後父母驚覺不對勁，前往醫院進行檢查才確定是名男生，所幸經過手術治療，男童已經恢復健康，也逐漸適應男生的打扮和生活習慣。

綜合陸媒報導，上海男童「冉冉」患有尿道下裂的症狀，因此出生後被誤認為女生，從小就被家人當成公主養，沒想到隨著冉冉逐漸長大，生殖器與男性越來越相像，讓父母驚覺事情不對勁，於是立刻帶冉冉前往醫院進行染色體和超音波檢查。

負責檢查的趙姓醫師指出，冉冉的檢查結果確定性別是男生，其性染色體是XY（女生為XX），超音波檢測也有睪丸，但沒有子宮、卵巢等器官。醫師解釋，冉冉出生時罹患嚴重的尿道下裂，外陰的形狀與女性十分相似，才會讓接生的醫師誤認為是女生，所幸經過2次手術，冉冉已經恢復健康並適應男生的打扮和生活習慣。

事實上，尿道下裂是常見的先天性尿道畸型，是胚胎發育的過程中，尿道溝閉合異常導致，且罹患這種疾病的患者，生殖器的發育通常較為緩慢，由於此病在嬰兒期不會影響幼兒的生長發育，而且其中65％症狀輕微，所以常常被忽略，沒有給予適當處理。