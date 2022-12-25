Group Saving Endangered Lions Helps Lioness Remove Porcupine Quills: 'Probably Saved Her Life' https://t.co/nPrnnABX0W — Philipp Henschel (@PhilippHenschel) May 31, 2022

堂堂萬獸之王遇到渾身帶刺的豪豬也不敢輕易招惹，一旦硬碰硬，直接伸出爪子攻擊，或是用嘴巴撕咬，多半沒有好下場。國外救援團體接獲通報，得知一隻母獅子遭到豪豬襲擊，趕到現場後才發現事情十分棘手。

根據外媒報導，全球野生貓科動物保護組織Panthera與合作夥伴塞內加爾國家公園保育部門，攜手推出「保護大型貓科動物的救援計劃」，雙方來到尼奧科羅-科巴國家公園（Niokolo Koba National Park），並在2021年至2022年間成功為6隻瀕危的西非獅子戴上GPS定位項圈。

此次救援計劃將有助於蒐集更多必要數據，成為保護該物種的關鍵，然而在此期間，救援團隊發現一隻年輕瘦弱且無法獨自狩獵的母獅子與獅群分離，當小組成員小心翼翼來到母獅子面前時，赫然發現母獅子的臉上「長滿了豪豬刺」，推測母獅子因為臉上的尖刺可能有長達1個月的時間沒有進食。

救援團隊當下替母獅子施以麻醉，接著拔掉牠嘴巴和臉上的尖刺，並給予傷口消毒及使用抗生素。不過由於母獅子年紀太輕，以至於定位項圈無法牢牢戴在脖子上，團隊只能從牠身上採取基因樣本，「希望有朝一日我們能再次找到牠，或是找到牠的後代」。

除了這次的救援之外，救援團隊指出，自2011年首次訪問尼奧科羅-科巴國家公園時，西非獅子的數量僅有10～15隻，雙方經過10年合作後，數量增加了1倍多，如今已經擁有約40隻獅子。