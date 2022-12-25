前世有仇？印度一隻水牛近日走在路上，偶然遇見一位村民正在路邊清掃水溝，原本溫和淡定的牠在經過對方身邊時，不知為何突然狂暴化，轉頭對著村民猛頂，害對方撞牆慘摔，影片曝光後遭網友痛批「不講武德！」

美國知名論壇reddit近日瘋傳一段影片，只見有位村民彎腰站在路邊，手持掃帚專心清洗水溝，看見後方有水牛緩緩經過也不疑有他，轉頭又繼續手上的清潔工作。

當下水牛搖著尾巴，踩著緩慢的步伐在大街上漫步，看見村民時還停下腳步看了幾秒後又繼續往前走，不料走到對方正後方時，不曉得哪根筋不對，突然停下腳步，接著一個突刺，用頭上的牛角狠狠朝對方的屁股頂去，導致毫無防備的村民被牛頂上天，接著猛力撞牆後以頭下腳上的姿勢慘摔在地。水牛突襲成功後又若無其事的往前走，受害村民則痛到遲遲無法起身。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「前世有仇？」、「背後偷襲不講武德」、「不怕晚上變牛排大餐嗎」；不過也有人表示「牛在印度教是神聖的動物，違抗不得」、「牛即使不打架有時也會用頭頂人，像是覺得有趣或是展現上對下的關係」。