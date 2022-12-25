日本一間動物園因為受不了麻雀頻頻騷擾，飼育員特別手繪一張介紹看板，由於內容充滿怨念，加上完美畫出麻雀的超跩嘴臉，讓遊客一看全笑翻，紛紛打趣笑說「這張圖片的『抖S臉』確實令人火大」。

日本網友在愛知縣的豐橋綜合動植物公園看見一張搞笑的告示牌，內容有別於園區內的公告都是廣告印刷輸出，這個獨樹一格的告示牌還附上了飼育員的手繪圖，被擺在鸚鵡介紹的中間。

畫面中可見，這張特別的告示牌除了介紹麻雀的英日文名之外，主要控訴麻雀經常在園區出沒，且作惡程度高達5顆星，和烏鴉是動物園兩大惡棍，會吃光所有鳥園飼料，尤其是鸚鵡的飼料，「即便被飼育員驅趕也一臉不在意，依舊大口大口吃掉食物的模樣讓人十分火大」。

有趣的是，相較於一旁的動物都是實拍的照片，麻雀的圖案卻是由飼育員手繪，並搭配一張超跩的嘴臉，讓網友看了全笑翻，「可以感覺到飼育員滿滿的怨念」、「這張圖片的『抖S臉』確實令人火大」；另外也有網友透露，秋田的大森山動物園也對麻雀有著滿滿的怨念，從介紹內容可明顯看出，麻雀確實是靠蹭吃園內動物的飼料維生，還肆無忌憚地住在雞舍中。