東漢末年英雄輩出，最終形成三足鼎立的局面，後來曹魏政權打敗了蜀國及吳國，結束三國混戰，而司馬懿可說是三國歷史中最後的勝利者，一路熬到曹家氣數已盡，接著伺機奪權，並火速將曹營的人馬斬草除根，其中包括曹爽的智囊桓範。所幸早有防備的桓範先一步將小兒子桓楷送走，成功留下唯一血脈，也為他們留下反擊的機會，在百年後一舉奪走司馬江山。

根據《搜狐網》報導，司馬懿奪權後對曹爽黨羽下了誅滅三族的命令，沒想到卻獨漏了桓範的小兒子桓楷，而桓楷成功逃脫之後，為了躲避司馬家族的追殺，不得不隱姓埋名。桓氏經過幾代繁衍後，桓範的子孫桓溫深知家族雪恨，在擔任徐州刺史時掌握了一定的兵權，更在征戰沙場的過程中逐漸掌握大權。

西元347年，桓溫帶兵消滅鄰國，一戰成名，之後挾著這股氣勢攻打前秦、前燕等地，掌握了大半江山，待擴張到一定程度後，更直接對司馬家族進行逼宮。只可惜在距離稱帝建立王朝，只差臨門一腳的時候，桓溫突然因病去世，改由兒子桓玄繼承父業，舉兵起事，逼迫晉安帝禪讓皇位，並在建康建立「桓楚」政權，剷除了司馬懿的後代，總算在百年後報了當年被抄家滅族的一箭之仇。

即便這招完美復仇振奮人心，但桓玄建立的王朝其實相當短命，在群雄割據的亂世中，短短3個月就被劉裕等勢力擊潰，最終在西元404年逝世，年僅35歲。