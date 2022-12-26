美國一名男子日前和友人到印度海域潛水，未料過程中經過魚的巢穴，引起「屋主」不滿，一隻長有人類牙齒的魚，趁男子不注意時，快速游向他的小腿，並張開嘴狠咬，讓男子嚇到瞬間飆出髒話，所幸他並沒有因此受傷。

根據《太陽報》報導，來自美國阿拉巴馬州的男子皮庫爾（Alex Pikul），日前和8名朋友到印度沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）附近海域潛水，當時一股強大的水流迫使他們改變路線，接著就遇到一隻長有人類牙齒的詭異中型魚，其中一人拿出相機拍攝，未料竟捕捉到他攻擊皮庫爾的瞬間，從畫面中可以看到，牠迅速朝皮庫爾游去，下秒就張口猛咬他的小腿。

影片中長有人類牙齒的魚是一隻雄性「鱗魨」（Triggerfish），該種類的魚以攻擊性聞名，尤其當牠們在保護巢穴、後代的時候，會衝撞、狠咬入侵者。皮庫爾受訪時表示，當時他們一群人正好從一窩魚卵的上方游過，原本以為沒事，所以跟著前面的人準備游走，沒想到下一秒小腿就被攻擊。

皮庫爾稱，他還以為自己會破皮或流血，被咬的當下瞬間飆出髒話，所幸最後沒有受傷，只不過腿上留下了鱗魨的牙印和瘀青，他笑說自己不會因此而記恨，反而覺得這是一次極具挑戰性的潛水之旅，「我以前見過鱗魨，當我重看這段影片，我覺得非常有趣。這種魚長著人類的牙齒，但這個牙齒對牠的嘴巴來說似乎太大了，就像是戴著一副假牙一樣。」