許多人喜歡在家中擺放飾品，不但美觀，有些裝飾品還能夠調節風水，像是紫水晶就能招財，也是最常見的風水石之一。最近日本一間家具行突發奇想，把紫水晶打造成一張椅子，雖然氣勢非凡又顯高貴，但不少網友看到照片都傻眼不已，直呼：「這是刑具吧？」

日本家具公司「factory-M」近日在推特上分享一張「紫水晶椅子」，同時歡迎大家去試坐看看。從照片上可以看到，椅子底部設計成可以滾動的滑輪，而坐墊則全是由紫水晶製作而成，上方有許多尖角突起的部分，讓人望而生畏，更不用說把它當成一般的椅子來坐。

網友們看到照片以後都震驚不已，紛紛留言，「這真的可以坐嗎？我的屁股不會流血嗎？」、「這是什麼豪華版本的酷刑椅嗎？」、「我覺得我的屁股會受傷」、「光用看的就覺得很痛苦」、「用來治療痔瘡似乎是不錯的選擇」、「這個穴位按摩的功效應該很強吧」。

對於這張紫水晶椅子引發網友熱議，「factory-M」感到很意外，他們也回應表示，這張椅子的總重量約為99公斤，並且家具公司在製作椅子的時候，都有針對尖銳的部分加以研磨，安全上並無疑慮，坐在椅子上面屁股也不會痛；目前這張紫水晶椅子被放在琦玉縣分店展示、販售，一張的價格為44萬日元（約新台幣10萬）。