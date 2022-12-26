泰國一對夫妻開車返鄉過年，路途中因為尿急，2人暫時下車小便，未料丈夫竟把妻子遺忘在路邊，直接開車離去，妻子在孤立無援的情況下，只好徒步走20多公里，來到附近的派出所求助，才終於聯絡上丈夫，順利被接回家，她也表示回到家後就會好好修理對方。

根據《星洲網》報導，本月25日凌晨5點，一名女子到巴真府卡賓布里縣的警察局求助，稱自己被丈夫遺忘在往呵叻府的高速公路上，由於當時是深夜，她不清楚具體位置，身上也沒有手機，之後只好徒步走了20多公里，來到最近的派出所，請警方幫忙聯絡她的家人，抵達時她一臉疲憊與焦慮。

警方詢問後得知，這名女子名為安娜，今年49歲，事發凌晨3點，55歲丈夫秉杰原本開車要載她返鄉過新年，但在路途中秉杰突然尿急，於是把車停在路邊，到附近的樹叢中小便，安娜問她為何不繞去加油站上廁所，秉杰都沒有回應，所以她也只好下車小便，未料等她好了以後，就發現秉杰早已開車離開，讓她頓時又氣又害怕。

最後安娜只好硬著頭皮，徒步走到最近的派出所求助，她說自己已經做好打算，如果警方也聯絡不上家人，她就會把隨身的金項鍊賣了，當作旅費。她還說和丈夫一起生活了27年，大兒子也已經26歲，並強調事發當時2人並未吵架。

事後有媒體得知消息，不斷幫安娜聯絡丈夫，直到早上8點多才終於聯絡上對方，當時秉杰已經開車抵達呵叻府，他一直以為妻子在後座睡覺；10點15分左右，秉杰開車來到安娜所在的派出所將其接回，他對於把妻子忘在路邊感到很內疚，並稱之後會向妻子道歉。

安娜受訪時則回應，秉杰平時話不多，也不喜歡跟別人出去惹事，為人勤勞，但這次的事情她實在無話可說，直言：「這種狀況應該是百萬分之一吧，現在我什麼都不想說，回到家後會再好好跟他談談。」