位於大陸北京的故宮是明清兩朝、共24位皇帝的皇宮，不但是皇帝生活、辦公的地方，象徵著皇權，也是國家最重要的政治中心，因此都會有重兵把守，不容侵犯，然而仔細觀察就可以看到，內廷第一道城門「隆宗門」的匾額上竟插有一個神祕箭頭，且200年以來沒有人將其取下，讓人不免感到好奇。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，嘉慶十八年（西元1813年）七月，嘉慶帝按照慣例去木蘭圍獵，沒想到自己一離開，宮廷禁衛系統就鬆懈下來，為天理教徒攻入紫禁城提供了機會。

林清是天理教的主要首領之一，他足智多謀、高大威猛，自幼習得一身武藝，因此很受教徒信服，他和其他天理教首領帶著眾多教徒，在9月15日發動起義，史稱「癸酉之變」，林清在北京組織了一支200人的隊伍，分為兩路，由東華門和西華門進攻。

由於有太監早已暗中加入天理教，並在宮廷內祕密傳教，因此在東西華門都有太監作為內應，但東華門的進攻並不順利，教徒與內應的太監很快就被抓捕，不過西華門的隊伍，在太監楊進忠的接應之下，有80多人順利進城，與下一道城門「隆宗門」的護軍展開激烈戰鬥。

天理教徒們搭乘人梯、攀上城牆、拉弓射箭，共有40多名紫禁城護軍在激戰中死亡、60人受傷，但天理教徒最終仍無法攻破隆宗門，所有教徒也都全軍覆沒，在外指揮、等候的林清也被誘捕，起義以失敗告終。

嘉慶帝事後在清理宮廷時，發現有兩支箭射在隆宗門上，一支位於隆宗門內側北起第2排第4根椽頭上，另一支則在隆宗門外側匾額的「宗」字左側，嘉慶帝特別命令留下這項屈辱性的標記，作為後世的警戒，而之後也沒有皇帝敢下令將其取下。目前這兩支箭的箭杆已消失，只剩下箭頭深入椽頭及匾額的木頭中。