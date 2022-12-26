澳洲一名18歲少年在耶誕節到海灘玩耍，未料下水游泳的過程中，因為不知明原因誤吞一隻擁有「世界第三毒」稱號的水母，急救服務單位接獲通報後，立刻派員到現場救助，隨後將他送往醫院，雖然相關單位並未曝光少年的傷勢，但有消息指出他已經在事發隔天順利出院。

根據《7News》報導，澳洲18歲少年在耶誕節當天到知名旅遊景點邦迪海灘（Bondi）遊玩，游泳的過程中，意外吞下了一隻有「世界第三毒」之稱的藍瓶僧帽水母（Bluebottle），儘管毒刺在他的嘴巴裡，他還是拚盡全力游回岸邊求救，目前仍不清楚少年誤吞劇毒水母的原因。

新南威爾斯州急救服務單位接獲通報後，急忙出動，並在現場替少年進行緊急治療，隨後將他送往聖文森特醫院（St Vincent’s Hospital），相關單位並沒有曝光少年的傷勢，僅有報導稱他已經在26日出院。

藍瓶僧帽水母又被稱為「葡萄牙戰艦」，主要分布在印度洋及太平洋，是澳洲海岸經常出沒的生物之一，這種水母不會游泳，只漂浮在水面上，利用水流、潮汐來推動牠們；藍瓶僧帽水母有一條長的觸鬚，觸鬚上有有毒的刺細胞，通常沉在水中，用來捕捉獵物，報導指出，至少有6分之1的澳洲人曾被藍瓶僧帽水母螫傷，但只有少數案例是致命的。