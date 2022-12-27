美國男子在池塘中發現奄奄一息的水鳥，牠的身體雖然浮在水面上，頭卻垂入水下，男子靠近一看，才發現牠的頭部竟被一隻牛蛙給大口吞下，男子嚇得急忙伸手救援，順利幫助水鳥脫困。

美國路易斯安那州利文斯頓（Livingston）一名男子透露，在教堂和住家中間有一處池塘，約一周前飛來了一隻白冠雞（Coot），孩子們見到動物都非常興奮，因此經常會到池塘看牠。然而某天從教堂返家的途中，他們卻看見白冠雞浮在水面上、頭垂入池塘內，姿勢相當詭異，男子以為白冠雞遭到射殺，於是下車查看，並潑水測試白冠雞是否還活著。

從男子拍攝的影片可以看到，水一潑到白冠雞身上，牠就立刻做出反應、拚命掙扎，男子原本伸手想把白冠雞抓起，但仔細一看才發現，原來有一隻牛蛙吞噬了白冠雞的整個頭部，他急忙抓住牛蛙、掰開牠的嘴巴，白冠雞才順利脫困，拍拍翅膀就回到池塘內悠游，而男子則繼續抓著牛蛙，將牠展示給孩子們看。

影片曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「我簡直不敢相信自己的眼睛，牛蛙居然想吞下白冠雞？」、「感謝你救了牠」、「這個池塘裡發生了一件非常瘋狂的事情」、「看來這隻牛蛙過了很糟糕的一天」。

美國牛蛙是一種相當兇猛的動物，在台灣有「蛙界暴龍」之稱，牠們主要以無脊椎動物、小魚和其他的小蛙為食，偶爾也會吃水鳥的幼雛，體型較大的牛蛙甚至還會捕食蛇、鼠、龜等生物。白冠雞則是秧雞科的水鳥，喜歡居住在有草叢的水邊，以水生動、植物為食。