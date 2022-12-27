巴西一名公務員近日在神智不清的情況下以頭槌的方式連破2道豪宅大門，意圖性侵女主人，雙方一度在游泳池邊追逐，最後男子因為被玻璃割出過深的傷口，在得逞前失血過多身亡。

綜合外媒報導，巴西濱海城市薩爾瓦多（Salvador）22日晚間10時40分許，發生一起駭人事件，一名公務員佛瑞塔斯（Jacques Freitas）被豪宅監視器拍到他裸著上身，以小跑步的方式，用頭槌撞破庭院鐵門，在夜深人靜的豪宅區發出巨大聲響，緊接著他又用頭衝撞落地窗，伴隨玻璃碎片跌進豪宅客廳。

畫面中可見，神智不清的佛瑞塔斯成功闖進屋內後，茫然地四處亂看，接著與豪宅女主人狹路相逢，報導指出，佛瑞塔斯在身受重傷的情況下，脫掉身上的短褲打算性侵女主人，嚇得女子大聲呼救並趁隙跑到游泳池區，雙方展開追逐，最終全身是血的佛瑞塔斯因為體力不支倒地，當場身亡。

對此，豪宅管理人瑞塔（Rita Pires）餘悸猶存表示，那是一個恐怖的夜晚，自己從來沒見過這樣的事情發生，「身受重傷的佛瑞塔斯就算手斷了，還跛腳、發抖，依舊能把受害人逼到游泳池那裡」。瑞塔透露，受害者才搬進來一年就遇到這種事，「她的屋子裡全是血，看起來就像她殺了一頭公牛。」就算佛瑞塔斯已經傷重身亡，受害人依然被嚇得徹夜未眠。

警方事後在佛瑞塔斯的住所搜出大麻、迷幻蘑菇和其他藥品，將進一步調查他生前是否曾吸毒或酗酒。

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