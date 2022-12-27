東非國家烏干達的一名男子娶了12名老婆，並生下102名孩子，還擁有多達568名孫子女，原本男子誇下海口，認為自己有經濟能力可以撫養全家，如今卻因家庭成員過多而負擔沉重，讓他嚇得不想繼續「當爸」，建議妻子們服用避孕藥，以避免生下更多孩子。

Farmer living in Uganda with 12 wives, 102 children and 568 grandchildren finally decides to stop growing his family https://t.co/zBRFhEDkB6 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 27, 2022

綜合外媒報導，67歲男子哈賽亞（Musa Hasahya）來自烏干達路沙卡（Lusaka），他在16歲時娶了第一任老婆哈尼法（Hanifa），並於婚後2年生下長女。由於當地一夫多妻是合法的行為，且哈賽亞認為自己做為村長和商人，有賺錢能力又有土地，可以負擔得起家庭開支，所以決定娶更多的妻子，擴大家庭規模。

目前哈賽亞共有12名老婆，生下102名孩子，更有多達568名孫子女，全家人都住在一棟擁有12間房間的大房子內，這樣他才能「監視」所有的妻子，防止他們和其他男人私奔；但龐大的家族規模也給哈賽亞造成不小的麻煩，他直言雖然可以從外觀分辨出每個人是誰，但根本記不起來大家的名字，同時日漸沉重的開銷也讓他難以繼續負荷。

哈賽亞受訪表示，這幾年生活成本上漲，他的收入越來越低，家庭卻越來越龐大，「因為資源有限，我不想再要小孩了。」並建議所有還能生育的妻子服用避孕藥，同時勸告其他娶了4名妻子以上的人，不要和他一樣生那麼多孩子，因為發展出來的結果並不好，他已經在尋求政府的幫助，好讓所有的孩子都可以接受教育。