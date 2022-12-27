上古神話傳說的「九頭鳥」最早記載於《三海經》，不過近日卻有網友目擊到傳說中的神鳥，在網路上掀起熱議，畫面中可見，這隻神鳥不斷變換脖子以上到頭部的羽毛顏色，像極了川劇變臉，讓眾人看了嘖嘖稱奇。

大陸微博近日瘋傳一段影片，只見原PO拍下一隻棲息在樹枝上的小鳥，牠的頭部竟然像川劇變臉一樣，每轉一次頭就會變換一次顏色，猶如傳說中的「九頭鳥」現實版。影片曝光後網友紛紛留言直呼「原來九頭鳥說的就是牠」、「動物界也有變臉大師」、「這小鳥真神奇」；不過也有人好奇「真有這種鳥？」、「這是後製的吧」。

對此，內行人解答，這種鳥名叫「安娜蜂鳥」(Anna's Hummingbird)，也被稱為安氏蜂鳥，只存在於美洲地區，喜歡以花蜜為食，當地人稱呼牠們為「會飛的寶石」，之所以能夠快速變色，是因為牠鱗片狀的羽毛上還有許多薄片，薄片上密佈了小小的氣泡，在陽光之下可以折射出像彩虹的顏色；因此雄性的蜂鳥在求偶時，會不斷調整自己的姿勢，把自己最美的那一面呈現出來。

更驚人的是，安娜蜂鳥因為體型小、代謝快，心跳一分鐘最快可以超過一千次，也因為因為代謝迅速，安娜蜂鳥一天要吃上相當於自己體重兩倍的食物量。

「九頭鳥」最早在《三海經》中的大荒北經有記載，又稱九鳳、鬼車、鬼鳥，是一種傳說中的鳥類生物，擁有多種形象，從畫作上看來是一隻擁有九顆頭的半人半鳥生物。唐朝學者認為，九頭鳥的外貌與鴨相似，現代則認為其原型是一種鴞形目鳥類。