南非一隻野生河馬被當地居民發現，牠每天都會在固定時間趴在河裡的水牆上，悠哉地觀賞著人類通勤，因為畫面十分有趣，便將照片PO網分享，不料卻被質疑是P圖，讓他無奈表示「河馬真的天天都來！」

南非城鎮科馬提普特（Komatipoort）一名熱愛攝影的男子普里托利斯（Louw Pretorius）偶然發現，一隻野生河馬每天下午都會隻身前往當地一處水牆，只露出上半身和兩隻前肢，趴在水牆邊緣，同時眼神憂鬱的望向附近車水馬龍的交通狀況，看起來既悠哉又顯得孤獨，於是便將這幕有趣景象給拍了下來。

照片曝光後不斷在網路上瘋傳，網友們紛紛打趣笑說「莫名被萌到」、「看起來好像杯緣子」、「河馬：一群可憐的人類又塞車上班」、「牠是不是失戀了，好想抱抱牠，太可愛了」、「看著人類和車子思考人生，真是不錯的放鬆方式」。

不過也有許多網友第一時間質疑里托利斯P圖，認為河馬不可能出現在水牆上，對此，里托利斯強調這隻河馬確實天天都來這裡報到，且除了自己之外，也有不少居民都看過牠。當地網友也證實里托利斯所言不假，紛紛PO出河馬不同角度的照片，證明牠真的很喜歡待在水牆上。