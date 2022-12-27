三國時代英雄輩出，該時期的故事在各個朝代，甚至是現代，都經常被改編成各種文學或影視作品，有趣的是，關羽在這些故事中，經常被塑造成「戴綠帽」的角色，但其實最早的《三國志》並未描述他的服裝顏色，究竟為何會有這種現象呢？

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，綠色最早並沒有任何褒貶的含意，只是唐宋時期某一品級的官服顏色。不過在唐朝後期，一名叫做李封的延陵縣縣令規定，只要有手下犯錯，就必須戴上綠色頭巾，並且犯的錯越嚴重，就必須戴越久的頭巾，直到指定日期才能取下，從此以後當地人就將戴綠色頭巾視為一種恥辱，並逐漸演變成下等人才會配戴的飾品。

到了元朝以後，這個原本只存在於小範圍的風俗被發揚光大，綠色頭巾成為身分等級的象徵，《元典章》曾規定，「娼妓家長並親屬男子，裹青頭巾。」而青色和綠色相近，在古代經常混用；明朝洪武年間朱元璋又規定，「教坊司伶人常服綠色巾，以別士庶人服。」由此可知從這段時期開始，綠色頭飾就已經帶有不好的意思，明末清初沈自南寫的《藝林匯考》也有提到，「國初之制，綠其巾以示辱。」

于賡哲表示，關羽戴綠帽的形象並不是《三國志》塑造的，而是從元末明初作家羅貫中的著作《三國演義》中被人所熟知，在羅貫中的年代，綠頭巾只是低等級的身分象徵，並且他也不是塑造關羽形象的第一人，早在元朝雜劇《關雲長大破蚩尤》，劇中角色關羽就說過：「塑得我披這副黃金鎧，可戴一頂滲青巾。」

于賡哲認為，三國題材的小說和戲劇之所以讓關羽穿上綠袍、綠頭巾，最主要的用意就是凸顯他出身低微，這樣後續的故事發展才會讓讀者感受到勵志鼓舞，十全十美的形象反而難以深得人心，而關羽就是其中最具代表性的角色，從平民出身，靠著自身實力一路打拚，久而久之戴綠帽、綠頭巾就成為他最被人熟知的形象了。