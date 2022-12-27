古代君王為了擴展國家版圖，經常派兵出征，不過戰爭看重的不僅是軍事實力，戰略籌謀也十分重要，唐代大將柴紹在奉命討伐吐谷渾時，軍隊被圍困，數次突圍都宣告失敗，最終柴紹靠著一個外人眼裡荒唐透頂的法子，順利扭轉僵局，還大勝而歸，讓人刮目相看。

根據《搜狐網》報導，柴紹出身將門世家，跟著岳父李淵屢屢建立戰功，公元618年，李淵在長安稱帝，建立大唐王朝，柴紹被封為左翊衛大將軍，後來又跟隨李世民四處征戰，被封為霍國公。

公元623年吐谷渾頻頻進犯，唐朝派柴紹帶兵迎戰，不料卻被敵軍圍困在山谷之中，而吐谷渾的軍隊憑藉著對於地形的熟悉，成功將山谷的出口和其他有利的位置都給佔據了，居高臨下的對唐軍發起射擊進攻。

面對如此危急的形勢，唐軍數次突圍都以失敗告終，後來柴紹靈機一動，立刻命人彈奏琵琶，還找來兩名絕色美女在敵軍陣前跳舞，吐谷渾士兵看見這樣的場景瞬間傻眼，雖然心中大感奇怪，但還是忍不住放下手上的武器，看著美人隨著音樂翩翩起舞，大飽眼福。

就在此時，柴紹派出一支精兵繞到吐谷渾軍隊後方展開突襲，敵軍在毫無防備的情況下不僅痛失500多名將士，最終更在唐軍的強攻之下黯然撤兵，敗給了柴紹的美人計。此戰過後，吐谷渾的軍力大損，為了自保很快就選擇歸附唐朝。