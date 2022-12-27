印度一名男子日前被女友求婚，沒想到他竟暴怒甩了女友一巴掌，還把人摔在地上猛踹頭部，殘忍惡劣的行為全被拍下，並PO到網路上，引發網友眾怒。警方表示，目前已經將男子逮捕，此外還查出他的住家是違章建築，於是立刻派出挖土機把男子的家夷為平地。

綜合印度媒體報導，這起事件發生在雷瓦縣（Rewa）扎布爾市（Mirzapur），從網路上流傳的影片中可以看到，24歲潘卡吉（Pankaj Tripathi）當時牽著19歲女友在路上散步，未料2人好像起了口角，開始相互拉扯，下秒潘卡吉就暴怒甩了女友一巴掌，接著猛扯她的頭髮，將人摔在地上，甚至用腳狠踹女友的頭部，行徑十分凶殘，在影片的最後，他還假裝好心把女友扶起，伸手拍了拍她身上的塵土。

事後女友前往警局報案，卻沒有被受理，直到影片在網路上曝光發酵後，網友紛紛要求警方出來面對，警長才表示已經將失職員警停職，並逮捕潘卡吉。調查過後發現，當時女友和潘卡吉求婚，並談到婚禮相關事宜，沒想到居然引爆他的怒火，出手攻擊。

रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना में अपराधी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। ड्राइवर पंकज का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया गया है।



मध्यप्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई बख्शा नहीं जायेगा। pic.twitter.com/Z4gHr2lWsk — Office of Shivraj (@OfficeofSSC) December 25, 2022

警方還查出潘卡吉是一名司機，且住處是違章建築，於是出動挖土機，目前潘卡吉的住家已經被拆除，他的駕照也被吊銷。中央邦首席部長希夫拉傑（Shivraj Singh Chouhan）針對此事在推特上發表聲明，指出這個案件傳達了一個強烈的訊息，那就是在中央邦對婦女犯下暴行的人，都無法倖免。

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