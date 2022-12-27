印度一名男子日前被女友求婚，沒想到他竟暴怒甩了女友一巴掌，還把人摔在地上猛踹頭部，殘忍惡劣的行為全被拍下，並PO到網路上，引發網友眾怒。警方表示，目前已經將男子逮捕，此外還查出他的住家是違章建築，於是立刻派出挖土機把男子的家夷為平地。
綜合印度媒體報導，這起事件發生在雷瓦縣（Rewa）扎布爾市（Mirzapur），從網路上流傳的影片中可以看到，24歲潘卡吉（Pankaj Tripathi）當時牽著19歲女友在路上散步，未料2人好像起了口角，開始相互拉扯，下秒潘卡吉就暴怒甩了女友一巴掌，接著猛扯她的頭髮，將人摔在地上，甚至用腳狠踹女友的頭部，行徑十分凶殘，在影片的最後，他還假裝好心把女友扶起，伸手拍了拍她身上的塵土。
事後女友前往警局報案，卻沒有被受理，直到影片在網路上曝光發酵後，網友紛紛要求警方出來面對，警長才表示已經將失職員警停職，並逮捕潘卡吉。調查過後發現，當時女友和潘卡吉求婚，並談到婚禮相關事宜，沒想到居然引爆他的怒火，出手攻擊。
警方還查出潘卡吉是一名司機，且住處是違章建築，於是出動挖土機，目前潘卡吉的住家已經被拆除，他的駕照也被吊銷。中央邦首席部長希夫拉傑（Shivraj Singh Chouhan）針對此事在推特上發表聲明，指出這個案件傳達了一個強烈的訊息，那就是在中央邦對婦女犯下暴行的人，都無法倖免。
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