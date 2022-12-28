普通家鼠體長約6至10公分，若出現和兔子一樣大的老鼠，恐怕會嚇壞許多人。大陸網路近日瘋傳一張照片，只見一名男子手舉一隻巨型老鼠，牠的體型大到不科學，身體和野兔差不多大，全身連同尾巴約1.2公尺，讓不少人直呼不可思議。

綜合陸媒報導，四川宜賓高縣一名經營二手車行的鍾姓老闆下班後，與員工待在店內討論事情，突然瞥見一隻野兔大小的動物穿越店門口，讓他感到非常好奇，定睛一看竟是一隻老鼠，擔心會對附近店家造成危害，眾人趕緊拿起棍子追趕，當場將老鼠打死。

鍾姓老闆拿起老鼠的屍體，經測量發現，老鼠全身圓滾滾，爪子又尖又細，門牙約2公分長，尾巴長度約0.6公尺，連同身體至少1.2公尺，創下大陸老鼠界的體型最高紀錄，而此事發生於2017年，由於照片非常驚人，近日又在網路上掀起討論。

無獨有偶，英國一名82歲老翁布萊米爾（Derek Blamire）同樣也遇到超巨老鼠，退休後他經常在自家花園種花草，還會在花園裡擺放餵鳥器，沒想到飼料卻成為老鼠的目標，讓布萊米爾不堪其擾，開始與老鼠展開對抗，先前還抓到一隻長45.7公分的鼠王，照片曝光引發熱議。