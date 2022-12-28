有不少夫妻婚前十分甜蜜，等到結婚後、住在同一個屋簷下，才發現彼此的生活習慣不同，因此產生許多爭執。馬來西亞一名男子在正宮的答應之下，開心迎娶第2任妻子，未料結婚不到4個月，小老婆就鬧著要離婚，只因為他的衛生習慣太糟，連上大號都要別人幫忙沖水。

根據馬來西亞《中國報》報導，伊斯蘭婚姻律師麗娜（Reina）近日在TikTok分享一起離婚案例。馬來西亞一名穆斯林男子在婚後認識另一名女子，2人很快就墜入愛河，由於當地法律規定穆斯林男子最多可以擁有4名合法妻子，於是男子向正宮表達想迎娶小老婆的願望，希望對方可以同意。

出乎意料的是，正宮得知消息後相當冷靜，並答應了丈夫的請求，甚至表示只要丈夫願意繼續出錢養她，即使丈夫一個禮拜要花6天去陪伴小老婆，她也不會在意，男子聽完以後非常開心，同意了妻子的條件，並順利和新歡結婚。

豈料男子的第二段婚姻才維持4個月就出現問題，小老婆吵著要和丈夫離婚，因為她實在受不了丈夫糟糕的衛生習慣，連上完大號都不會自己沖水，要小老婆忍著惡臭幫忙善後，所以才想要把男子「退回」給正宮。

麗娜透露，當初正宮會這麼冷靜答應男子二婚，就是因為她早就看清對方的真面目，且對丈夫的惡行感到心灰意冷，而小老婆在婚前還沒和男子同住一個屋簷下，不清楚他的生活習慣，才會掉入這個恐怖的「衛生陷阱」。不過麗娜表示，最後負責這起離婚案件的律師，建議小老婆在離婚前，最好先和丈夫去做婚姻諮詢，試圖替2人挽回婚姻。