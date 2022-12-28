大陸雲南一名男子日前到江邊釣魚，沒想到魚群居然都不靠近釣竿，甚至在不遠處繞圈圈，讓不少網友笑說「牠們根本在嘲諷釣客『技術太差』」，而男子解釋，江裡的含氧量可能不夠，魚才會浮在水面休息，過去也曾看到這種景象。

根據《星視頻》報導，雲南大理一名釣客近日到江邊釣魚，當他掛好魚餌拋出釣竿後，發現附近水面有一群魚在原地繞圈，完全無視釣客的存在，儘管牠們離釣竿很近，但卻對魚餌不感興趣，讓不少網友笑說「魚群好像在嘲諷釣客『技術差』」。

釣客則解釋，他經常來這條江附近釣魚，過去就看過魚群繞圈的狀況，並非第一次見到，有時魚還會在水面上游，推測牠們應該是缺氧，才會出現繞圈的行為，而魚群所在的彎道水流平穩，魚群游累了就會上來休息，牠們繞圈的模樣才會被發現。

過去也曾有台灣網友在中壢大江購物中心附近逛街時，發現一處魚池的鯉魚集體順時鐘繞圈游泳，讓他感到非常好奇，將畫面拍下分享至《爆廢公社》，有人解答指出，可能是水中的魚群過度密集，加上遊客灑過多飼料，導致水質優養化，造成水池的含氧量下降，鯉魚為了增加氧氣，繞圈游泳使水流動，這時應趕緊幫水池打氣。