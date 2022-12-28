印尼近日發生一件恐怖事件，一名父親執意要替5歲的兒子「行割禮」，竟不顧妻子反對，趁著無人在家且兒子熟睡的時候，偷偷拿家裡的剃刀親自動手，男童在睡夢中被痛醒，發現自己雙腿沾滿鮮血，立刻崩潰尖叫。目前警方已經犯案男子逮捕歸案，男童送醫治療後也無大礙。

綜合外媒報導，這起事件發生在西爪哇省打橫市（Tasikmalaya），一名5歲男童本月21日在家睡覺時，突然感受到下體一陣劇痛，他驚醒後發現雙腿沾滿鮮血，而「攻擊」他的凶手就是站在床邊的39歲父親，男童嚇得一邊尖叫一邊跑出屋外，鄰居見狀急忙打電話通知他的母親，當時男童母親正在買菜，趕回家後就看見兒子下體重傷流血，立刻將其送醫治療。

事後警方逮捕持刀割傷兒子的父親，他坦承自己犯案，但並不感到後悔。經過調查後發現，幾天前這對夫妻曾因為兒子是否要行「割禮」發生衝突，割禮意即割包皮，是一種穆斯林習俗中常見的儀式。事發當天夫妻兩人也因此事爆發嚴重爭執，這名父親疑似情緒不穩，趁妻子外出買菜，拿起家中的剃刀，親自對兒子動手。

目前全案仍在調查偵辦當中，醫院則透露男童的下體雖然嚴重受傷，但治療過後已停止出血，狀況穩定並無大礙，只不過此事造成他極大的驚嚇與陰影，需要接受心理輔導，而他的父親也被安排接受心理狀態評估。