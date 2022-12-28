印度阿薩姆邦近日出現一隻野豹，牠闖進村莊覓食，見到人就攻擊，事件造成至少13人受傷，當地村民曝光野豹飛撲車的畫面，只見牠從欄杆跳下來後，就把車當成目標，前肢一抓扯下車窗的遮陽零件，速度非常快，拍攝者看了驚呼連連。

根據《獨立報》報導，阿薩姆邦喬爾哈特（Jorhat）森林裡跑出一隻野豹，闖入附近村莊覓食，看到人就攻擊，造成10名村民受傷，居民趕緊通報林業部門，護林員艾哈邁德（Iqbal Ahmed）提到，他們獲報後趕緊組成小隊前往捕抓，過程中2名護林員被攻擊受傷，他們又加派人馬幫忙，另一名人員也在值勤時受傷。

林業部門主管康瓦爾（Ranjit Konwar）提到，受傷民眾已被送往醫院治療，目前並無大礙，推測野豹可能來自長臂猿保護區「Hoollongapar Gibbon Sanctuary」，待在喬爾哈特森林裡好幾天才現身，經過一天的努力，他們也順利抓到野豹，並送往加濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park），結束這一場驚魂。

事後還有村民分享野豹飛撲畫面，只見野豹跳過約2公尺的圍欄，看到路過的車子就衝上前猛抓，輕而易舉地扯下車窗遮陽零件，讓拍攝者看了驚呼不已，影片累積20萬觀看次數，不少網友表示「豹縱身一跳，就能看出牠爆發力有多驚人了」。