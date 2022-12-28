大陸一名女子日前居家辦公時，叫了外送下午茶，豈料只是晚20分鐘出去取餐，餐點就不見，女子以為是被人偷走，氣得調閱監視器畫面，結果卻發現凶手竟是一隻流浪貓，讓她瞬間消氣，還慶幸自己叫了2個麵包，可以讓貓咪充飢果腹。

根據《白鹿視頻》報導，浙江杭州的王姓女子日前透過外送平台，點了一杯奶茶和2個麵包當作下午茶，因為外送員抵達時她正在開會，所以晚了20分鐘才到門口領餐，卻沒看見餐點，原本以為是外送員送錯戶了，她還打電話回去確認，但對方傳了一張當時放餐點的照片，位置確實是她家，然而她找了很久都沒有看到餐點，因此認為外送很可能被偷走了。

隨後王小姐調閱監視器想要抓住「外送小偷」，豈料凶手竟是一隻流浪貓，她坦言起初發現外送不見了有點生氣，但看見是流浪貓拿走以後，頓時氣就消了，她受訪時表示，如果外送是被弱勢群體拿走的，她能夠理解並體諒，同時也慶幸自己叫了2個麵包，否則小貓回去發現裡面只有一杯奶茶，無法果腹，可能會很傷心。

影片曝光，許多人都大讚王小姐的善心，紛紛留言，「是我就會抱怨，妳太善良了」、「不怪貓咪，還心疼牠，真的好善良啊」、「願天下多一點善良、愛動物的好人」、「這貓跑得飛快，笑死了」、「貓咪：下午茶不錯，下次來點肉！」、「人偷走『可惡的小偷』，發現是貓咪『哎呀小可憐這個你不能吃』，這是什麼大型雙標現場」。