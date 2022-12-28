牙齒清潔很重要！美國一名牙醫經常在TikTok分享為病患治療的影片，每次都引起熱議，其中一部的觀看次數甚至高達1.2億，該病患蛀壞的臼齒內，竟藏有食物殘渣，讓網友們看了都直呼噁心。

根據《每日郵報》報導，美國洛杉磯牙醫「The Kidz Dentist」經常在TikTok分享他為有嚴重牙齒問題的病患治療、清潔的影片，儘管畫面十分衝擊，但每部影片至少都有數十萬，甚至數百萬的觀看次數。

其中觀看次數最高的影片突破1.2億，從畫面中可以看到，該名病患的下排牙齒中，有一顆已經蛀牙的臼齒，且被侵蝕的空洞裡還塞滿許多東西，牙醫拿工具檢查、清潔，首先挖出了一小塊黃色碎屑，接著又挖出來青菜的菜渣，中間還夾雜著許多乳白色的不明黏液。

網友們看了都嚇得直呼噁心，忍不住吐槽，「嘿兄弟！我們會把菠菜和米飯吃下肚，不會把它儲存在牙齒裡」、「請給我一對沒看過這部影片的眼睛」、「看完這段影片以後，我立刻去刷牙了」、「這肯定是最完美的食品儲藏室」、「光看螢幕都聞得到臭味」、「這傢伙在儲存糧食以備不時之需」。

除了蛀牙內卡食物殘渣以外，這名牙醫還分享了其他誇張案例，像是藏於下排牙齒內側的巨大牙結石、嚴重牙周病，還有發生於3歲以下嬰幼兒的嚴重蛀牙「奶瓶型齲齒」，因為乳牙牙質薄，表面結構不成熟，且有長時間以奶瓶餵食、抱著奶瓶睡覺等習慣，再加上餵食的大多是牛奶、母奶、果汁等含有可發酵醣類的飲品，等嬰幼兒睡著後，唾液分泌及吞嚥減少，就會讓飲品內的醣類附著在牙齒上發酵產生酸，破壞牙齒琺瑯質造成蛀牙。