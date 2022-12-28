去年過年傷心的主人真不少，其中有一位是因為天氣冷，幫狗狗蓋上羽絨衣添暖睡覺，結果不知何故，狗狗的頭鑽進羽絨衣的袖口窒息死亡，後來主人決定不溝通了，但我依然印象深刻，希望今年過年大家的毛孩都平安。

還有一位媽媽因為工作常駐北京，把寶貝狗女兒「幸醬」託給朋友照顧，打算過年後就要帶去北京團圓，結果還不到過年，幸醬就癲癇發作過世，媽媽傷心，但不怪朋友，只是幫忙照顧的奶媽很自責，離世溝通時，幸醬要媽媽「給奶媽秀秀！」因為將近四個月都是這位奶媽呵護著牠。

幸醬是9年前朋友送給媽媽的生日禮物，松鼠博美體型相當嬌小，因為腦門從小沒有閉合，有俗稱的「水腦症」，壓迫到神經，容易癲癇發作，當時有醫生認為，這樣的孩子活不過十歲，也有醫生直接建議媽媽放棄，但媽媽偏不信邪，發誓要好好照顧幸醬長大。就這樣，從一隻有鬥雞眼的醜小鴨，照顧到人見人愛的小可愛，高興時就開始繞圈圈，朋友都笑稱幸醬經過整容，但媽媽知道，是因為愛的灌溉讓幸醬變漂亮。

媽媽去北京工作時，本想帶牠一同前往，但醫生交代，幸醬還有肝臟跟心臟問題，當下不適合長途飛行，建議等過段時間穩定了再說。每次視訊，媽媽都會跟幸醬說，過年後要回來帶牠去北京，幸醬等了四個月，乖乖地沒有發作過一次癲癇，沒想到過年前一發作就連續四次，結果幸醬沒有等到跟媽媽去北京的那一天。

溝通時，媽媽跟幸醬道歉，沒有在牠最需要的時候，陪伴在牠身邊。幸醬說：「齁，媽媽知道還亂跑，幸醬很需要你欸，這次媽媽怎麼去那麼久？」、「但幸醬沒有怪媽媽哦，不舒服說來就來，讓人生氣，本來要等媽媽的，結果沒有等到。」

急救時，焦急的媽媽幾乎全程開視訊陪伴著幸醬，醫生發現媽媽的聲音讓幸醬再度恢復心跳，要媽媽繼續，離世後媽媽問：「幸醬急救時，有聽到媽媽的聲音嗎？」幸醬說：「有，那時候心裡很亂，想要等媽媽回來，但身體壞掉了，沒法控制」、「是媽媽的聲音，讓幸醬知道，全程媽媽都在，我不孤單」。

媽媽接著問，「如果媽媽今年懷孕的話，幸醬願意回來當媽媽的女兒嗎？」幸醬一開始以為媽媽在開玩笑，因為牠覺得媽媽那麼忙，生小孩的時間還沒到，因此反問「會不會太快呀！媽媽」、「不要只是為了把幸醬生回來就衝動哦」，「媽媽還有很多夢想，幸醬知道哦，不急不急，媽媽！」

媽媽的確很忙，原本不確定過年後什麼時候返台接牠，因為幸醬的後事，緊急訂了機票回台，很快又必須趕回北京，但這回說什麼媽媽也要把幸醬的骨灰一起帶去，搭機前夕，媽媽拜託我提前幫她溝通，說道「我擔心幸醬不知道我要帶牠去搭飛機了，會沒跟上。」於是我趕緊取得另一位家長的諒解，讓兩個個案的溝通時間互換。

這回，幸醬終於可以跟媽媽，一起去北京了。