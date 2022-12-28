據傳慈禧太后身邊的太監李蓮英囂張跋扈，在宮中樹立許多敵人，導致他死後身首異處，但事實真的如此嗎？大陸一名研究清史的教授何瑜提到，李蓮英被後世過度妖魔化，他在宮中做事謹慎，而且對下人很寬容，最終可能遭土匪殺害，家人找到他時只剩一顆頭，身體卻不知去向。

李蓮英並不如民間所說的囂張跋扈，研究清史的教授何瑜提到，他被後世過度妖魔化。(影片來源YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，晚清太監李蓮英原名為李慶喜，出生於現今的河北省大城縣，家境貧困而選擇當太監，13歲入宮後，主要負責幫慈禧太后梳頭，當時還為太后設計新造型，李蓮英又善於迎合，揣測別人的想法，深受太后喜愛，此外他個性詼諧，常逗太后開心，之後成功晉升為總管太監。

民間常說李蓮英囂張跋扈，但大陸中國人民大學清史研究所教授何瑜表示，李蓮英被過度妖魔化，他並不像民間所說的惡劣，他的墓志銘寫著「事上以敬，事下以寬，如是有年，未嘗稍懈」，指他做事小心謹慎，而且始終如一，敬重主人，寬容對待下人，多年來不曾鬆懈，晚清宮女何榮兒在《宮女回憶錄》也提到，李蓮英不愛計較小事，受到下人擁戴。

李蓮英並未樹敵，但下場卻非常悽慘，他的墓在1966年7月被挖出，使用高規格的「金井玉葬」，擁有50多件金銀珠寶陪葬品，棺墓並未有被盜過的痕跡，但棺材裡卻只有一顆頭，有一說指，他陷害維新大臣導致變法失敗而遭不測，但專家認為可信度不高，還有一說是他得罪慈禧，但專家研究清史發現，慈禧在政治上渴望權力，但她同時也是害怕孤獨的老年人，經常需要李蓮英陪伴，兩人感情非常深厚。

在慈禧太后死後，李蓮英主動提出離開皇宮，搬進北京的棉花胡同，整天吃齋唸佛，根據李氏家族譜記載，3年後64歲的李蓮英患傳染病「痢疾」而喪命，但患病死亡並不會導致身首異處，因此不少專家認為他死於他殺。傳言宣統三年，經總管太監小德張的挑撥，隆裕太后想查辦李蓮英，他得知後請九門提督江朝宗幫忙說好話，江朝宗事後邀李蓮英到什刹海會賢堂吃飯，他回家途中被殺害，家人最終只找到他的頭顱，不少人懷疑，他可能被小德張及江朝宗設計所殺，但也有人認為他是遇到土匪。