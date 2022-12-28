明太祖朱元璋登基後，為了防止官員腐敗，制定了一系列針對官員的懲罰措施，其中就包含「廷杖」，於是在朝廷之上公開打大臣的屁股，就成為明朝最鮮明的特色之一，甚至還曾經打死16名大臣，儘管打屁股的後果如此危險，但大臣們還是以被廷杖為榮，究竟背後有什麼原因呢？

綜合陸媒報導，其實早在東漢、隋朝時期「廷杖」就已經存在，是皇上對於大臣們的一種懲罰，在朝廷上以荊條或竹板打人，不過明朝以前各代的廷杖只是皇帝偶爾動怒、即興而為，到了明朝以後才逐漸變成制度，且帶有明顯的「羞辱」動機。

在明朝前期，被懲罰的大臣還得以保有尊嚴，允許他們穿著褲子，還在屁股處圍上一塊毯子才下手，被打的人通常傷勢都不太嚴重，休養一下就能康復；到了明武宗時期，在太監劉瑾的叫唆下，被處廷杖的大臣開始需要脫下褲子，和竹板「親密接觸」，因此有部分大臣慘遭活活打死。

像是正德十四年（西元1519年）的「正德南巡之爭」，共廷杖了168名大臣，有11人當場身亡，還有3人在杖刑後因重傷離世；以及嘉靖三年（西元1524年）的「左順門事件」，一共廷杖了134人，其中16人因此死亡。

儘管如此，到了明朝後期卻出現一群「以被打屁股為榮」的大臣，某些大臣為了表現自己敢於批評皇帝，在社會上贏得忠義的名聲，並在史書上留名，竟故意迫使皇帝懲罰自己。

對此清末民初歷史學家孟森表示：「至明之廷杖雖酷，然正人被杖，天下以為至榮，終身傾慕，此猶太祖以來，與臣下爭意氣不與臣下爭是非所養成之美俗。」大陸歷史學家黃仁宇也指出，「有的人正好把這危險看成表現自己剛毅正直的大好機會，即使因此而犧牲，也可以博得捨生取義的美名而流芳百世。」