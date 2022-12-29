屁屁差點不保！日本沖繩一名網友日前半夜打算開車，未料還沒坐上駕駛座，就聽到車內傳來一陣怪聲，他打開手電筒才驚覺，竟有一隻椰子蟹「篡位」，坐在他的駕駛座上，所幸當時他還沒完全坐下，沒有被椰子蟹的螯夾住，因此並未受傷。

日本網友「@YABUKOGI_LIFE」居住在沖繩一處偏遠的小島，本月23日他在推特發文，他把愛車停放在沙灘上，日前半夜正準備坐上車，結果突然聽到怪異的聲響，打開手電筒一看，赫然發現一隻巨大的椰子蟹就在駕駛座上，好險當時他還沒完全坐下去，並未被椰子蟹的螯夾住，否則屁股甚至是重要部位可能不保。

推文一發布，立刻引起網友熱烈討論，大家紛紛笑說，「你只要做錯一個動作，你未來的小孩就會在褲檔裡跟你Goodbye Forever了」、「駕駛座差點變成『斷頭台』」、「椰子蟹想要應徵當你的司機」、「椰子蟹看起來有點像外星人，還好你沒事」、「牠到底是怎麼上車的？」、「第一眼看到還以為是巨無霸狼蛛」。

椰子蟹是世界上最大的陸生節肢動物，也是現存最大型的陸生甲殼綱，牠們擁有非常強大的蟹螯，能夠弄破椰子的外殼，吃其中的椰子果肉。除此之外，椰子蟹又被當地人稱作「強盜蟹」，因為牠們會從居民住宅或帳篷中，偷走鐵罐或銀器等物品。