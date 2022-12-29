如果想在特殊節假日到餐廳用餐，大多數人都會事先訂位，以免沒有位置。近日一間鍋物店發文表示，耶誕節店內11桌全被訂滿，未料到了當天卻有9組客人臨時取消，讓店家無奈大嘆：「客人完全不把信用當回事」，網友們看到貼文後也都氣憤不已。

臉書粉專「澳門贏到足-卜卜蜆專門店 忠孝店」發文表示，12月25日是耶誕節，又剛好是周日，再加上今年冬天非常寒冷，對於開火鍋店的他們來說，無疑是個大好日子，店內11桌座位全被訂滿，師傅當天也提早進店備料，不但冰箱塞滿滿，工讀生也都為了這天排好班，未料卻迎來「刺激的一天」，總共有9組訂位臨時取消。

店家指出，在台灣開餐廳，客人沒出現是常有的事，幾乎每天都會發生，「客人似乎都完全不把信用當作一回事」，而且通常客人「爽約」時也不會接電話，放任電話一直響，但之後拿手機打過去，對方卻會馬上接起來，「所以他們不是忘記了或沒接到電話，他們很清楚的知道他們放鳥了，他們很清楚這是餐廳打來的電話」，只是刻意不接，或是接起來一聽到是餐廳打來的就立刻掛掉。

店家也反問是否該收訂金？但全台灣收訂金餐廳不多，也擔心收了以後會不會反而客人大減。店家還指出，其實有不少客人都喜歡預先訂3、4間餐廳，直到最後一刻才決定要去哪一間吃飯，但這種行為實際上造成餐廳很大的困擾。

貼文發布之後，立刻引起熱議，許多人對於訂位爽約的行為同樣感到氣憤不已，紛紛留言，「辛苦了，不守時真的不OK」、「可以考慮一下不用全部開放給訂位，留幾桌給現場客人」、「我真的不懂一次訂好幾家店最後挑一家去的心態，超沒品！」此外也有人贊成店家改收訂金，以減少類的狀況發生，「收點訂金，保障店家跟客人，對彼此都好」、「訂金就大膽收吧，人性就是不需要代價的都不會珍惜」。