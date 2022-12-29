古代封建社會女性地位低，皇帝也都由男性擔任，不過仍有不少強勢的皇后，穩坐後宮後干政，例如歷史首位有記載的皇后「呂雉」，皇帝劉邦駕崩她追求權力，逝世後卻害慘整個家族，呂氏勢力被剷除，反觀篡唐的武則天退位後，她的娘家並未被秋後算帳，只因她留下的10字遺言，讓異己啞口無言。

綜合陸媒報導，歷史首位有記載的皇后「呂雉」，手段心狠手辣，還曾幫助皇帝誅殺功臣，為了殺雞儆猴，還將大臣剁成肉醬，將肉分給其他諸侯吃，在皇帝劉邦死後她極力追求權力，剷除異己並發明酷刑「人彘」，稱制期間曾大封親族為王，直到她逝世後，大臣周勃、陳平等人剷除呂氏家族勢力，等同呂氏一家遭滅門。

而武則天篡唐稱帝，成為歷史上第一位女皇帝，在位期間同樣手段兇殘，為了對付其他妃子，還發明酷刑「醉骨」，因此樹立不少敵人，但死後遭遇卻不同於呂雉，武家雖不如以前風光，但不至於遭秋後算帳。在神龍元年（705年），武則天重病臥床不起，太子李顯與大臣發動兵變，逼迫武則天退位，李唐家族才奪回政權，史稱「神龍政變」。

武則天退位時已高齡81歲，她深知自己命不久矣，禪讓帝位給兒子李顯，是為唐中宗，武周王朝滅亡，大唐王朝復興，她臨終前在遺制寫下「去帝號，稱則天大聖皇后。」指後人不必按帝王規格下葬她，願去掉皇帝稱號，改為則天大聖皇后，也表示她放下對皇權的慾望，而且其實早在政變前，她就已打算還政給兒子李顯。

武則天退位後依然備受尊崇，唐中宗每逢節日，必率群臣至宮門跪拜，武氏一族也幾乎沒被打壓，例如武則天的姪子「武三思」，曾任職禮部尚書，並監修國史，個性囂張跋扈，在太子李重俊發動的景龍之變逝世，還被唐中宗追封為梁王，另外武則天孫侄女「武惠妃」，入宮成為唐玄宗的寵妃，可見武則天在唐朝受李家尊重。