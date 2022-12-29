加拿大一名古生物學家參觀大陸博物館時，意外在一具趙氏小盜龍化石的腹部，發現哺乳類動物的殘肢，這是相當罕見的發現，也是小盜龍會以哺乳類動物為食，唯一且直接的證據。

Some time during the Cretaceous Period, 120 million years ago, a dinosaur wolfed down its last meal — a small mammal the size of a mouse. And it’s still there, researchers say. https://t.co/DwlO1cJ5Ta — CNN International (@cnni) December 28, 2022

根據《CNN》報導，加拿大蒙特利麥基爾大學（McGill University）教授拉森（Hans Larsson）前陣子參訪大陸一間博物館，意外在一具趙氏小盜龍（Microraptor Zhaoianus）化石的腹部，發現一隻長約1公分的小型哺乳類動物腳骨化石，推測可能是類似老鼠的齧齒動物。

拉森透露，這是關於1.2億年前恐龍會捕食哺乳動物的稀有證據，目前全球保有生前「最後晚餐」的恐龍化石共有21例，其中只有1例恐龍吃的是哺乳類動物，足以展現這次的發現有多珍貴，而這項研究被發表在12月20日出刊的《古脊椎動物學雜誌》上。

報導指出，這具趙氏小盜龍化石出土於2000年大陸遼寧省，牠的手臂、翅膀、腿上都留有羽毛，是最早出土、有羽毛的恐龍化石之一，不過當時並沒有人發現牠腹中藏有的哺乳類動物化石。

拉森表示，過去發現的小盜龍化石，腹部存在魚類、鳥類和蜥蜴的殘肢，這次發現又幫牠們的「菜單」增添哺乳類動物，「由此可以得知，小盜龍是一種『機會主義掠食者』，什麼都吃並不挑食。」

該研究的第一作者、倫敦瑪麗女王大學霍恩（David Hone）博士則說，雖然小盜龍腹中的哺乳類動物絕對不是人類的祖先，但我們的遠古親戚很有可能是某些飢餓恐龍的食物。