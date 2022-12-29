南非一名野外嚮導日前在馬拉馬拉野生動物保護區，目擊母花豹教導幼崽狩獵的過程，只見兩隻幼豹看到小羚羊後，起初還不知如何是好，其中年紀較小的還跟對方玩起撞頭遊戲，乍看還以為牠們是朋友，但經過40分鐘的糾纏，小羚羊最終還是被吃下肚。

根據《Latest Sightings》報導，34歲野外嚮導博特斯（Michael Botes）日前在馬拉馬拉野生動物保護區（Mala Mala Game Reserve），發現一隻母花豹帶著兩隻幼崽，便好奇停下車查看，正好目擊母豹教導孩子狩獵的過程，當時母豹已捕到一隻小黑斑羚，但並未將獵物殺死，而是放到幼崽面前，讓牠們學習如何自己獵捕。

其中一隻年紀較小的幼豹毫無經驗，不停地磨蹭黑斑羚，還試圖咬住對方，但牠力道完全不夠，黑斑羚根本不痛不癢，牠似乎未感受到威脅，因此也沒有逃走，之後幼豹還和對方玩起撞頭遊戲，牠們一度跌坐在地，不過之後較大隻的幼豹也加入戰局，經過40分鐘的追擊，小羚羊並未躲過一劫，被咬住脖子喪命。

花豹屬於獨居動物，具有很強的領地性，身材矯健且動作靈活，奔跑時速可達58公里，既會游泳又會爬樹，狩獵時會透過咬住獵物的脖子的方式，讓對方窒息而喪命，而牠們狩獵成功後，會將獵物帶往附近樹木的安全區域，主要是為了遠離其他捕食者或食腐動物。