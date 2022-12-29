古代大多數朝代都是「母憑子貴」，身為皇太子的母親，身分、待遇自然都高人一等，不過在北魏卻出現一種奇怪的制度「子貴母死」，皇帝想要立太子，必須先殺掉他的生母，導致後宮嬪妃人心惶惶。

大陸歷史作家邙山野人指出，「子貴母死」制度的創立者是北魏第一任皇帝道武帝拓跋珪，他中年以後長期服用寒食散，這是一種有毒的藥物，導致他性情大變，動不動就濫殺無辜，還不到40歲身體狀況就變得很差，因此他想盡早確立繼承人，在8個兒子之中，只有18歲的長子拓跋嗣，和16歲次子拓跋紹的年齡較為合適。

然而建立北魏政權的鮮卑族為游牧民族，原本沒有明確的王位繼承制度，也因此拓拔部早期的內亂不止，而在內亂過程中，王位爭奪者的母族、妻族也都加入其中，加劇了內亂的複雜性，事後還會形成母族、妻族干政的局面，尤其是賀蘭部、獨孤部、慕容部，這些人多勢眾、實力強大又常與拓跋部通婚的部落，更是威脅皇族的存在。

拓跋珪上位後，雖然實行了一系列離散部落、削弱外戚的措施，但他們的實力仍非常強大，而長子拓跋嗣的生母就來自獨孤部，次子拓跋紹的生母則來自賀蘭部，拓跋珪擔心，如果選長子繼承皇位，未來他的生母劉氏就會「母以子貴」，憑藉太后身分干政，獨孤部的外戚也會趁機在朝廷擴張勢力，長期下來可能引發新的動亂。

為了杜絕這種情況發生的可能性，拓跋珪決定採取「子貴母死」制度，向長子拓跋嗣宣布要立他為太子的同時，也告訴他母親被賜死的壞消息，拓跋嗣悲慟不已，竟離家出走跑入山中。

拓跋珪相當生氣，打算改立次子拓跋紹，並將其生母賀氏幽禁，打算把她也殺死，賀氏嚇得寫信向兒子求救，拓跋紹立即買通宮內太監，弒父救母，拓跋嗣得知宮內政變消息，於是回宮討伐，以弒父為由賜死拓跋紹母子，最終順利坐上皇位，並且一登基就立刻追封生母為皇后。