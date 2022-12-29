到人生地不熟的地方，大部分的人都會透過導航來幫忙帶路，但有時候導航也會出差錯。美國一名女子照著GPS導航的指引，竟一路開上結冰的運河，最終在迴轉的時候，冰層承受不住重量，整台車沉入水中，影片曝光後瞬間在網路上爆紅。

根據《WTHR》報導，這起事件發生在印第安納波利斯（Indianapolis），本月24日晚間11時，當地的運河因為氣候嚴寒而結冰，有民眾正在上方開心溜冰，從網路上流傳的影片可以看到，這群人溜冰到一半，突然有一台汽車快速從他們身旁開過，整台車行駛在結冰的運河上，讓他們都傻眼不已。

33歲女駕駛格里森（Biankia Gleason）發現開到死路後，準備掉頭迴轉，未料冰層承受不住汽車的重量瞬間裂開，導致車輛墜入冰冷的河水中，一旁的民眾目擊意外全都嚇壞了，急忙打電話報警並上前救援，等警方來到現場時，格里森已經獲救，在附近一間飯店的大廳內等待，並無生命危險。

隨後警方把格里森的車子打撈出來，並在調查詢問時得知，格里森是因為誤信GPS導航指令，才會把汽車開到結冰的運河上，不過就醫檢查後，發現她的酒測值也超標，因此警方依酒駕罪嫌將其逮捕，目前格里森已經被保釋。

格里森在運河上「飆車」的畫面在網路曝光後，立刻引起熱議，拍攝者驚訝表示，當時他完全不敢相信自己眼睛所看到的畫面，「這台車居然能在結冰湖面上開始，而且還開了那麼遠。」

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