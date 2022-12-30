美國Valve公司18年前推出的PC射擊遊戲《戰慄時空2》（Half-Life 2）近日遭網友發現，遊戲內的屍體臉部圖像竟然是出自「真人屍體照」，而非虛擬的動畫照片，讓不少玩家崩潰直呼「難怪每次玩都會被它嚇壞！」

綜合外媒報導，Valve軟體公司耗時5年重金開發的PC射擊遊戲《戰慄時空2》於2004年發售，首次使用自行研發的全新Source引擎，創造逼真的3D環境。

不過近日有國外網友在知名論壇Reddit分享數張從法醫教科書上看到的屍體照片，其中一位臉部疑似被火燒傷的死者，被眼尖的遊戲玩家發現，很像是《戰慄時空2》裡面的男性角色模型「Corpse01.mdl」，常穿著染血襯衫和鐵灰牛仔褲，遊戲除了把一雙眼睛微調成「燒傷」狀態，其餘外觀皆與屍體模樣相同。

消息一出讓許多《戰慄時空2》的粉絲嚇壞了，紛紛留言直呼「原來看了18年的屍體照」、「還不如不知道」、「搜尋真的屍體照害我後悔了」；還有人表示「我很確定《戰慄時空2》中的大部分血腥模樣，都使用真實照片」。

由於該遊戲已發售18年，Valve公司是否會再更新遊戲內的「屍體照」尚未得知，不過有熱心玩家在Steam平台的Steam工作坊推出替換「corpse01.mdl」的模組檔案。